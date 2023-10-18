Бывший футболист «Рубина» Попов назвал «неадекватным» Соболева
- РИА Новости
«Гильермо правильно поступил. Футбол — командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своём мире», — приводит слова Попова «Матч ТВ».
По мнению экс-игрока, тренера расстраивает увлечение нападающим компьютерным играми и стримами.
«По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни», — подытожил он.
В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в десяти матчах за красно-белых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил мнение, что Абаскаль мог отстранить Соболева из-за поддержки защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии.