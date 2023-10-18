Бывший футболист «Рубина» Попов назвал «неадекватным» Соболева

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов прокомментировал решение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля отстранить от тренировок с основной командой нападающего Александра Соболева.

«Гильермо правильно поступил. Футбол — командный вид спорта, где надо подчиняться коллективу, а не жить в своём мире», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

По мнению экс-игрока, тренера расстраивает увлечение нападающим компьютерным играми и стримами.

«По Соболеву заметно, что он неадекватный, а виноват в этом его образ жизни», — подытожил он.

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в десяти матчах за красно-белых во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло выразил мнение, что Абаскаль мог отстранить Соболева из-за поддержки защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии.