Куница заявил, что ему сложнее всего подстраиваться под Косторную в хореографии

Российский фигурист Георгий Куница сообщил, что ему приходится подстраиваться под чемпионку Европы Алёну Косторную в хореографии.

«С ней вообще непросто в том плане, что она хочет всего и сразу, притом идеального качества. В плане прямого соответствия сложнее всего подстраиваться хореографически. У Алёны от природы очень развито чувство правильного движения. Что бы она ни делала, получается красиво и органично. То есть хореографу, который с ней работает, вообще не приходится говорить, где и в какой момент должна быть та или иная рука.

Мне, как партнёру, приходится постоянно подстраиваться, чтобы все движения и жесты получались на льду параллельными. Это сложно хотя бы в силу того, что у меня мужское телосложение, другая пластика», — заявил Куница в интервью RT.

Ранее Куница признался, что с Косторной непросто кататься в паре из-за её амбиций.