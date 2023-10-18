Хаджи: у Карпина и Ловчева разные взгляды на футбол

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи отреагировал на конфликт экс-игрока красно-белых Евгения Ловчева с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Считаю, что тут имеют место два разных взгляда на футбол и понять можно обе стороны. Ловчев призывает определиться наконец с основным составом и не вызывать десятки незнакомых футболистов, которых даже не могут узнать болельщики национальной команды. Евгений Серафимович же говорил, если тебе тяжело, реши — клуб или сборная.

Карпина, в свою очередь, тоже можно понять, хоть и не всегда это получается сделать сразу. Когда такие игроки, как Соболев, начинают угасать, разве можно не искать другие варианты? Он пробует и пытается найти выход из ситуации», — заявил Хаджи RT.

Ранее Ловчев призвал Карпина признаться, что ему не нужна сборная России по футболу.