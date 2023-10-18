В РФС признали верным неназначение пенальти в ворота «Спартака» в матче с ЦСКА

Департамент судейства Российского футбольного союза (РФС) признал верным решение арбитра Кирилла Левникова не назначать пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.

«Защитник не совершает нарушение правил, поскольку контакт его руки с лицом соперника является незначительным и неочевидным для назначения пенальти», — говорится в видео, опубликованном на YouTube‑канале РФС.

Встреча проходила 8 октября на «Открытие Банк Арене» в Москве и завершилась со счетом 2:2. На 18‑й минуте игры защитник «Спартака» Олег Рябчук во время верховой борьбы за мяч в своей штрафной задел локтем лицо защитника ЦСКА Келлвена Дугласа.

После 11 туров РПЛ красно-белые набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Армейцы с 17 очками располагаются на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за инцидент с бол-боем в дерби с ЦСКА.