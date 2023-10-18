AS: президент «Барселоны» Лапорта стал подследственным в деле Негрейры

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта получил статус подследственного по делу бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикеса Негрейры.

Как сообщает AS, главный судья по делу Негрейры принял решение распространить статус подследственного на президента «Барселоны», а также на всех лиц, которые входили в совет директоров каталонского клуба в период его работы и несли ответственность за принятие решения о незаконных выплатах вице-президенту технического комитета судей RFEF и его сыну.

28 сентября сине-гранатовым предъявили официальное обвинение в подкупе Негрейры.

По данным СМИ, в случае признания вины «Барса» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального клуба, что приведёт к банкротству.

Ранее сообщалось, что Негрейра хочет выйти из суда по делу «Барселоны» по состоянию здоровья.