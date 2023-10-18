Узнать больше

Сборная Израиля в ноябре сыграет все четыре оставшихся матча отбора Евро-2024

Короткая ссылка
УЕФА сообщил Федерации футбола Израиля, что в ноябре национальной команде придётся сыграть все четыре оставшихся матча квалификации чемпионата Европы — 2024.
Сборная Израиля в ноябре сыграет все четыре оставшихся матча отбора Евро-2024
  • Gettyimages.ru

Сборная Израиля должна будет провести четыре игры за девять дней. В соперниках команды будут Косово, Швейцария, Румыния и Андорра.

Если Израиль не сможет принять домашние матчи, то их перенесут либо на Кипр, либо в Грецию.

Напомним, что израильская федерация футбола из-за военного положения в стране просила УЕФА перенести октябрьские матчи на декабрь или март 2024-го.

Ранее сообщалось, что отчаявшийся отец попросил Лионеля Месси спасти сына от ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить