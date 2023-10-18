Сборная Израиля в ноябре сыграет все четыре оставшихся матча отбора Евро-2024

УЕФА сообщил Федерации футбола Израиля, что в ноябре национальной команде придётся сыграть все четыре оставшихся матча квалификации чемпионата Европы — 2024.

Сборная Израиля должна будет провести четыре игры за девять дней. В соперниках команды будут Косово, Швейцария, Румыния и Андорра.

Если Израиль не сможет принять домашние матчи, то их перенесут либо на Кипр, либо в Грецию.

Напомним, что израильская федерация футбола из-за военного положения в стране просила УЕФА перенести октябрьские матчи на декабрь или март 2024-го.

Ранее сообщалось, что отчаявшийся отец попросил Лионеля Месси спасти сына от ХАМАС.