Сборная Израиля в ноябре сыграет все четыре оставшихся матча отбора Евро-2024
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Сборная Израиля должна будет провести четыре игры за девять дней. В соперниках команды будут Косово, Швейцария, Румыния и Андорра.
Если Израиль не сможет принять домашние матчи, то их перенесут либо на Кипр, либо в Грецию.
Напомним, что израильская федерация футбола из-за военного положения в стране просила УЕФА перенести октябрьские матчи на декабрь или март 2024-го.
Ранее сообщалось, что отчаявшийся отец попросил Лионеля Месси спасти сына от ХАМАС.