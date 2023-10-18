Кривцов: если «Спартак» сделает предложение Ивичу, то он откажется

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на информацию о том, что «Спартак» интересуется главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Думаю, если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это моё мнение — не знаю, как будет на самом деле. Воспринимаю всё это как слухи — больше для прессы», — цитирует Кривцова «СЭ».

После 11 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице. Клуб возглавляет Владимир Ивич. Команда набрала 27 очков. Следом идут «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).

Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ на старте сезона.