Кривцов: если «Спартак» сделает предложение Ивичу, то он откажется
- РИА Новости
«Думаю, если «Спартак» сделает предложение нашему тренеру, то он откажется. Это моё мнение — не знаю, как будет на самом деле. Воспринимаю всё это как слухи — больше для прессы», — цитирует Кривцова «СЭ».
После 11 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице. Клуб возглавляет Владимир Ивич. Команда набрала 27 очков. Следом идут «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).
Ранее сообщалось, что Юрий Сёмин назвал Ивича лучшим тренером РПЛ на старте сезона.