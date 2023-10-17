Мостовой считает, что мог бы войти в топ-100 лучших игроков в истории Ла Лиги

Бывший игрок «Сельты» Александр Мостовой считает, что наверняка вошёл бы в список топ-100 лучших игроков в истории Ла Лиги.

«Если бы составлялся такой же рейтинг по чемпионату Испании, то я, однозначно, попал бы в него. Карпин и Онопко? Думаю, тоже могли бы. По всем параметрам мы подходим», — приводит слова Мостового Sport24.

Мостовой выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Всего за команду он сыграл в 277 матчах, забил 70 голов и отдал 22 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мостовой считает неприемлемым совмещение работы в клубе и сборной.