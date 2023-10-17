Махачев заявил, что ему предлагали выступать за Объединённые Арабские Эмираты
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«Предлагали ли мне выходить на бои, представляя ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты, сказали, что мы представляем Россию», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».
21 октября Махачев проведёт бой с Александером Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.
Ранее Махачев допустил, что выйдет с флагом на бой с Волкановски.