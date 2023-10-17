Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что ему предлагали выступать за Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

«Предлагали ли мне выходить на бои, представляя ОАЭ? Честно сказать, было. После первого боя мне предлагали представлять Эмираты, сказали, что мы представляем Россию», — приводит слова Махачева «Матч ТВ».

21 октября Махачев проведёт бой с Александером Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, но он снялся с боя из-за травмы.

Ранее Махачев допустил, что выйдет с флагом на бой с Волкановски.