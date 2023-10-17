Тихонов: Карпин увидел, что многие футболисты не тянут сборную России

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался касательно матча сборной России с командой Кении.

«Карпин сказал, что мотивация у игроков была. Но он увидел, что многие футболисты не тянут сборную. Он просто не говорит об этом вслух», — сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

Игра между Россией и Кенией завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее сообщалось, что РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре.