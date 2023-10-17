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Хохлов: в матче с Кенией были не те скорости

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Бывший главный тренер «Сочи» и «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о матче сборных России и Кении.
Хохлов: в матче с Кенией были не те скорости
  • РИА Новости

«Мне удалось посмотреть только второй тайм матча с Кенией — и то не весь. Если говорить о том, что увидел, наверное, скорости были не те. Но об этом уже давным-давно говорит Карпин. В интенсивности и в скорости нужно прибавлять. Здесь я с Карпиным полностью соглашусь», — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Игра между Россией и Кенией завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее сообщалось, что РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре.

 

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