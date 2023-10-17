ЭСК признала ошибочным гол Кордобы в ворота «Ростова»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала ошибочным победный мяч нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Ростова» в матче 11-го тура РПЛ.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №82 Сергей Волков, отдавший голевую передачу, по мнению членов комиссии, находился в офсайдной позиции в момент передачи мяча ему партнёром по команде», — говорится в заявлении.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Подопечные Карпина вели 2:0 по ходу игры, но «быки» совершили камбэк, забив победный гол на пятой добавленной минуте к основному времени матча.

После 11 туров РПЛ «Ростов» набрал 10 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар» с 27 баллами располагается на первой строчке.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что ЭСК РФС в текущем составе себя дискредитировала.