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Кержаков поддерживает позицию, что российским футболистам стоит уезжать за рубеж

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Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков заявил, что поддерживает высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.
Кержаков поддерживает позицию, что российским футболистам стоит уезжать за рубеж
  • РИА Новости

«Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно — и видно по тем же Александру Головину и Алексею Миранчуку. Просто некоторые интерпретировали слова по-своему», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов считает, что российские футболисты должны принимать только стоящие предложения от европейских клубов с гарантией игровой практики.

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