Кержаков поддерживает позицию, что российским футболистам стоит уезжать за рубеж

Главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков заявил, что поддерживает высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал игрокам уезжать в европейские чемпионаты.

«Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно — и видно по тем же Александру Головину и Алексею Миранчуку. Просто некоторые интерпретировали слова по-своему», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов считает, что российские футболисты должны принимать только стоящие предложения от европейских клубов с гарантией игровой практики.