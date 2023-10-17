Кержаков поддерживает позицию, что российским футболистам стоит уезжать за рубеж
- РИА Новости
«Поддерживаю его. Для развития игроков это абсолютно правильно — и видно по тем же Александру Головину и Алексею Миранчуку. Просто некоторые интерпретировали слова по-своему», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».
12 сентября сборная России сыграла вничью с командой Катара. Игра на стадионе «Эль-Джануб» завершилась со счётом 1:1. После матча Карпин дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов считает, что российские футболисты должны принимать только стоящие предложения от европейских клубов с гарантией игровой практики.