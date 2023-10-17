В «Монако» ответили на вопрос о восстановлении Головина
- AFP
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«Мы обсудим медицинские вопросы на предматчевой пресс-конференции в пятницу», — приводит слова представителя пресс-службы «Монако» РИА Новости.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустил товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении из-за повреждения.
В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл за команду в семи матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Головин подорожал до €30 млн.