В «Монако» ответили на вопрос о восстановлении Головина

В пресс-службе «Монако» рассказали о восстановлении российского полузащитника Александра Головина.

«Мы обсудим медицинские вопросы на предматчевой пресс-конференции в пятницу», — приводит слова представителя пресс-службы «Монако» РИА Новости.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустил товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении из-за повреждения.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл за команду в семи матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин подорожал до €30 млн.