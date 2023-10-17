Узнать больше

В «Монако» ответили на вопрос о восстановлении Головина

Короткая ссылка
В пресс-службе «Монако» рассказали о восстановлении российского полузащитника Александра Головина.
В «Монако» ответили на вопрос о восстановлении Головина
  • AFP
  • © Valery HACHE /

«Мы обсудим медицинские вопросы на предматчевой пресс-конференции в пятницу», — приводит слова представителя пресс-службы «Монако» РИА Новости.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустил товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении из-за повреждения.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл за команду в семи матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин подорожал до €30 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить