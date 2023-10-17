Агент Тонали: надеюсь, эта ситуация с игровой зависимостью спасёт Сандро жизнь
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«Я надеюсь, что эта проблема с игровой зависимостью в конечном итоге поможет спасти жизнь Сандро, как и многим другим молодым ребятам, которые пострадали от той же проблемы», — приводит слова агента Тонали журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.
13 октября Итальянская федерация футбола сообщила, что Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы.
Ранее сообщалось, что Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости.