Агент Тонали: надеюсь, эта ситуация с игровой зависимостью спасёт Сандро жизнь

Агент полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали высказался о ситуации с зависимостью футболиста от азартных игр.

«Я надеюсь, что эта проблема с игровой зависимостью в конечном итоге поможет спасти жизнь Сандро, как и многим другим молодым ребятам, которые пострадали от той же проблемы», — приводит слова агента Тонали журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

13 октября Итальянская федерация футбола сообщила, что Тонали и вингер «Астон Виллы» Николо Дзаньоло покинут расположение национальной команды и отправятся в свои клубы.

Ранее сообщалось, что Тонали пройдёт курс лечения от игровой зависимости.