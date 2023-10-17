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В Лондоне заверили в безопасности матча Англия — Италия после теракта в Брюсселе

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Полиция Лондона сообщила, что готова обеспечить полную безопасность футбольных болельщиков на матче между Англией и Италией.
В Лондоне заверили в безопасности матча Англия — Италия после теракта в Брюсселе
  • AFP
  • © Adrian DENNIS

«Существует надёжный план по поддержанию правопорядка на квалификационном матче чемпионата Европы по футболу 2024 между Англией и Италией. Учитывая вчерашние события в Брюсселе, тех, кто будет присутствовать на матче, можно заверить, что они увидят очень заметное присутствие полиции», — говорится в заявлении.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

По данным СМИ, преступника зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее в Швеции выразили соболезнования родным погибших в Брюсселе.

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