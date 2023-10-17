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РИА Новости: тренерам запретили принимать фигуриста Ангелопола и пускать его на каток

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Тренерам по фигурному катанию запретили принимать в группу Валерия Ангелопола.
РИА Новости: тренерам запретили принимать фигуриста Ангелопола и пускать его на каток
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как сообщает источник РИА Новости, Ангелопол хотел бы найти себе партнёршу, но руководители ФФККР не поддерживают его в этом начинании, фигуриста не пускают ни на один каток ни к одному тренеру для поддержания формы.

Ангелопол выступал в паре с Василисой Кагановской. Но 31 августа стало известно о распаде пары.

Спортсмены являются золотыми медалистами финала Гран-при России (2023), победителями и призёрами этапов юниорского Гран-при и Гран-при России.

Ранее сообщалось, что Авербух считает, что Кагановская в скором времени найдёт нового партнёра.

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