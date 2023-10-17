Луцес: покажу Батыргазиеву разницу между любительским и профессиональным боксом

Венесуэльский боксёр Эндер Луцес оценил свои силы в преддверии поединка с россиянином Альбертом Батыргазиевым.

«Россия, приветствую. Я прилетаю для того, чтобы сразиться с вашим олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и продемонстрировать ему разницу между любительским и профессиональным боксом. В его статистике появится первое поражение», — приводит слова Луцеса пресс-служба Ural FC.

Поединок в рамках форума «Россия — спортивная держава» состоится 19 октября в Перми при поддержке Федерации бокса России.

В активе Батыргазиева девять побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В последнем поединке россиянин победил Франсиса Фромету из Доминиканской Республики единогласным решением судей. На счету Луцеса 20 побед и ни одного поражения.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) отложить включение бокса в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе.