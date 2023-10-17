Японская авиакомпания сделала спецрейс для сумоистов из-за угрозы перевеса
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- © Yoshio Tsunoda/AFLO
Как сообщает The Japan News, у авиакомпании Japan Airlines возникли осложнения, что два самолёта не смогут взять на борт необходимое количество топлива из-за весовых ограничений.
По информации источника, авиакомпания решила добавить специальный рейс для сумоистов.
Соревнования по сумо начались 13 октября.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве американский футболист напал на охрану в самолёте.