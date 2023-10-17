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Японская авиакомпания сделала спецрейс для сумоистов из-за угрозы перевеса

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Японская авиакомпания приняла решение сделать специальный рейс для сумоистов из-за возможной угрозы перевеса воздушного судна.
Японская авиакомпания сделала спецрейс для сумоистов из-за угрозы перевеса
  • globallookpress.com
  • © Yoshio Tsunoda/AFLO

Как сообщает The Japan News, у авиакомпании Japan Airlines возникли осложнения, что два самолёта не смогут взять на борт необходимое количество топлива из-за весовых ограничений.

По информации источника, авиакомпания решила добавить специальный рейс для сумоистов.

Соревнования по сумо начались 13 октября.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в убийстве американский футболист напал на охрану в самолёте.

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