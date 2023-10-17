Сборные России и Кении могут сыграть в Найроби в 2024 году

Президент Федерации футбола Кении Ник Мвендва ответил на вопрос об ответном товарищеском матче с командой России.

«В 2024 году мы планируем снова сыграть в Найроби. Также мы можем в будущем провести матч в Москве», — цитирует Мвендву РИА Новости.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Ивана Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее сообщалось, что РФС работает над организацией домашнего матча сборной России в ноябре.