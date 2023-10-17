Капитан сборной Швеции заявил, что он взял инициативу остановить матч с Бельгией

Капитан сборной Швеции Виктор Линделёф прокомментировал решение остановить матч с Бельгией в рамках отбора чемпионата Европы — 2024 из-за убийства двух болельщиков команды.

«Как капитан, я взял на себя инициативу остановить матч. Сначала я поговорил с партнёрами, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к общему решению. Самое главное, что шведы теперь в безопасности», — цитирует Линделёфа Het Nieuwsblad.

Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Бельгийская полиция уже нейтрализовала подозреваемого в причастности к нападению на болельщиков.

По данным СМИ, преступника зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Бельгии намеренно убили футбольных болельщиков из Швеции.