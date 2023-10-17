Капитан сборной Швеции заявил, что он взял инициативу остановить матч с Бельгией
- AFP
«Как капитан, я взял на себя инициативу остановить матч. Сначала я поговорил с партнёрами, затем с бельгийцами, и мы быстро пришли к общему решению. Самое главное, что шведы теперь в безопасности», — цитирует Линделёфа Het Nieuwsblad.
Вечером 16 октября в центре Брюсселя перед матчем квалификации началась стрельба, в результате которой погибли двое шведских болельщиков. Игра была остановлена после первого тайма при счёте 1:1. УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
Бельгийская полиция уже нейтрализовала подозреваемого в причастности к нападению на болельщиков.
По данным СМИ, преступника зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Мужчина является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Бельгии намеренно убили футбольных болельщиков из Швеции.