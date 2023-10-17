Около 35 тысяч зрителей четыре часа не могли покинуть стадион после остановки матча Бельгия — Швеция
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По информации ТАСС со ссылкой VRT, после остановки матча полиция призвала людей не покидать свои места. Также к арене были вызваны дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей. С момента объявления остановки игры и до выхода болельщиков прошло четыре часа.
Перед отборочным матчем Бельгия — Швеция в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были застрелены двое граждан Швеции.
Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
Ранее сообщалось, что на шведских болельщиков в Брюсселе напал выходец из Туниса.