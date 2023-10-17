Около 35 тысяч зрителей четыре часа не могли покинуть стадион после остановки матча Бельгия — Швеция

В Брюсселе около 35 тыс. человек, пришедших на матч Бельгия — Швеция в рамках квалификации чемпионата Европы 2024 года, четыре часа ждали эвакуации на стадионе имени короля Бодуэна после убийства двух шведских болельщиков.

По информации ТАСС со ссылкой VRT, после остановки матча полиция призвала людей не покидать свои места. Также к арене были вызваны дополнительные силы, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию людей. С момента объявления остановки игры и до выхода болельщиков прошло четыре часа.

Перед отборочным матчем Бельгия — Швеция в Брюсселе вечером 16 октября произошёл инцидент, в результате которого были застрелены двое граждан Швеции.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее сообщалось, что на шведских болельщиков в Брюсселе напал выходец из Туниса.