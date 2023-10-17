La Derniere Heure: на шведских болельщиков в Брюсселе напал выходец из Туниса

В Бельгии установили личность мужчины, который начал стрельбу по шведским болельщикам в центре Брюсселя перед матчем отбора чемпионата Европы 2024 года Бельгия — Швеция.

По информации La Derniere Heure, нападавшего зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Отмечается, что мужчина является просителем убежища.

В настоящий момент предполагамый убийца находится на свободе. После инцидента он под псевдонимом Slayem Slouma записал видео, в котором рассказал об убийстве трёх шведских болельщиков. Абдеслам также является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.

Перед отборочным матчем вечером 16 октября в центре города началась стрельба, в результате которой были убиты двое граждан Швеции.

Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.

Ранее Эммануэль Макрон выразил сочувствие Бельгии и Швеции после нападения на футбольных фанатов.