La Derniere Heure: на шведских болельщиков в Брюсселе напал выходец из Туниса
По информации La Derniere Heure, нападавшего зовут Лассуед Абдеслам. Он имеет тунисское происхождение. Отмечается, что мужчина является просителем убежища.
В настоящий момент предполагамый убийца находится на свободе. После инцидента он под псевдонимом Slayem Slouma записал видео, в котором рассказал об убийстве трёх шведских болельщиков. Абдеслам также является членом террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.
Перед отборочным матчем вечером 16 октября в центре города началась стрельба, в результате которой были убиты двое граждан Швеции.
Матч был остановлен после первого тайма при счёте 1:1. В итоге УЕФА принял решение отменить проведение встречи.
Ранее Эммануэль Макрон выразил сочувствие Бельгии и Швеции после нападения на футбольных фанатов.