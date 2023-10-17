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Мор: эра Джикии в «Спартаке» ещё не подошла к концу

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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор считает, что капитана красно-белых Георгия Джикию ещё рано списывать со счетов.

«Ничего страшного я не вижу. Безусловно, у Джикии будет шанс. Подошла ли его эра в «Спартаке» к концу? Я считаю, что нет. Он ещё много пользы принесёт», — цитирует Мора «Матч ТВ».

По его словам, такие периоды бывают практически у каждого футболиста. Джикия долгое время был незаменимым футболистом.

«Может, потерял какую-то бешеную мотивацию. Возможно, эта пауза будет для него встряской. Он наберётся сил и с ещё большим рвением будет стараться на футбольном поле», — добавил Мор.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает в мае 2024 года. 29-летний защитник в девяти матчах сезона-2023/24 во всех турнирах получил две жёлтые карточки, но не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает его стоимость в €7,5 млн.

Ранее Квинси Промес заявил, что Джикия ещё принесёт «Спартаку» много пользы.



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