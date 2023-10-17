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Янчук считает, что у Рублёва ещё будут большие победы

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Заслуженный тренер Виктор Янчук считает, что Андрей Рублёв способен улучшить свою позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Он заметно прибавил в мастерстве и стабильности, поэтому большие победы его ждут впереди. У него уже есть победы на больших соревнованиях, осталось сделать скачок на турнирах Большого шлема», — цитирует Янчука ТАСС.

Он считает, что Рублёв показывает хорошие результаты в 2023 году.

«Да, вчера он мог стать четвёртым в мире и отобраться на Итоговый турнир, но я уверен, что у него ещё это получится сделать», — добавил Янчук.

Рублёв проиграл финальный матч «Мастерса» в Шанхае поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7. На счету 25-летнего россиянина 14 титулов на турнирах ATP.

Ранее сообщалось, что Рублёв вернулся в топ-5 рейтинга ATP.

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