Янчук считает, что у Рублёва ещё будут большие победы
«Он заметно прибавил в мастерстве и стабильности, поэтому большие победы его ждут впереди. У него уже есть победы на больших соревнованиях, осталось сделать скачок на турнирах Большого шлема», — цитирует Янчука ТАСС.
Он считает, что Рублёв показывает хорошие результаты в 2023 году.
«Да, вчера он мог стать четвёртым в мире и отобраться на Итоговый турнир, но я уверен, что у него ещё это получится сделать», — добавил Янчук.
Рублёв проиграл финальный матч «Мастерса» в Шанхае поляку Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:3, 6:7. На счету 25-летнего россиянина 14 титулов на турнирах ATP.
Ранее сообщалось, что Рублёв вернулся в топ-5 рейтинга ATP.