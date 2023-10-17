Колосков: игра сборной России в матче с Кенией вызвала грусть

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о ничейном результате сборной России в матче с Кенией.

«Итоговый результат не так важен, главное — то, что мы увидели в исполнении команды. В целом игра сборной России в этом матче вызвала грусть, смотреть это было трудно, невозможно. Теперь необходимо сделать правильные выводы, понять, что было не так, и исправить это», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.