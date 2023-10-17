Брусникина считает, что Баху нужно исправить ошибки во время правления МОК
«Остальные боятся брать на себя ответственность за то, что произошло с олимпийским движением. Баху надо исправить ошибки, которые были допущены», — цитирует Брусникину РИА Новости.
Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) не исключила, что МОК может найти ещё какие-нибудь причины и продолжит «убивать российское олимпийское движение».
«Очень хочется верить, что фантазии руководителей МОК, кто бы ими ни были, хватит на то, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — добавила Брусникина.
На 141-й сессии МОК в Мумбае было предложено изменить Олимпийскую хартию, чтобы можно было переизбрать 69-летнего Баха в третий раз на пост президента организации. Он возглавляет МОК с 2013 года. Его текущий срок завершится в 2025 году.
Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил резко против предложения о возможном переизбрании Баха на третий срок президентом МОК.