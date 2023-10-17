Брусникина считает, что Баху нужно исправить ошибки во время правления МОК

Трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах плохо справляется со своими обязанностями.

«Остальные боятся брать на себя ответственность за то, что произошло с олимпийским движением. Баху надо исправить ошибки, которые были допущены», — цитирует Брусникину РИА Новости.

Президент Федерации синхронного плавания России (ФСПР) не исключила, что МОК может найти ещё какие-нибудь причины и продолжит «убивать российское олимпийское движение».

«Очень хочется верить, что фантазии руководителей МОК, кто бы ими ни были, хватит на то, чтобы найти выход из сложившейся ситуации», — добавила Брусникина.

На 141-й сессии МОК в Мумбае было предложено изменить Олимпийскую хартию, чтобы можно было переизбрать 69-летнего Баха в третий раз на пост президента организации. Он возглавляет МОК с 2013 года. Его текущий срок завершится в 2025 году.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выступил резко против предложения о возможном переизбрании Баха на третий срок президентом МОК.