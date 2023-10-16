Волкановски: против Махачева я покажу самую опасную версию себя

Австралийский боец Александер Волкановски высказался о поединке с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294.

«У меня есть время подготовиться к тому, что, как я считаю, произойдёт. Мне нужно лишь придерживаться своего плана. Думаю, я покажу самую опасную версию себя за карьеру. Я свеж и чётко понимаю, что надо делать», — сказал Волкановски в интервью MMA Hour.

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева.