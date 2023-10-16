Митрофанов заявил, что ошибки игроков привели к пропущенным голам в матче с Кенией

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о ничьей сборной России в матче с Кенией.

«Если говорить непосредственно по игре, то эти вопросы логично всё же задавать Валерию Георгиевичу Карпину. Думаю, что точно могли и хотели сыграть с другим счётом. Но, к сожалению, такой результат — три наших ошибки привели к двум голам», — цитирует Митрофанова РИА Новости.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.