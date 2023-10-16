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Сильянов остался недоволен качеством поля в матче с Кенией в Анталье

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Защитник сборной России по футболу Александр Сильянов предположил, что неудовлетворительное состояние покрытия поля помешало добиться победы над командой Кении.

«Думаю, что такой результат даже где-то из-за поля, вы сами видели. Состояние газона не очень, твёрдое очень поле. Возможно, это придавало травматичности, до этого о кенийцах знали только то, что на теории говорили», — цитирует Сильянова ТАСС.

По его мнению, африканские футболисты показали качественный футбол.

«Атлетичные парни, бегут», — добавил Сильянов.

Игра на стадионе «Титаник Мардан» в турецкой Анталье завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Ивана Облякова.

Ранее Валерий Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.

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