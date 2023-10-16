Футболист сборной Кении Окуму назвал хорошим результатом ничью с Россией

Футболист сборной Кении Джозеф Окуму высказался о ничейном результате в товарищеском матче с Россией.

«Мы немного разочарованы, потому что пропустили на последних минутах. Но это хороший результат для нас, мы показали хорошую игру», — цитирует Окуму ТАСС.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.