Осинькин: приятно, что столько футболистов, прошедших «Крылья», сыграли за сборную

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказал мнение касательно игры сборной России в товарищеском матче с Кенией.

«Голы получились курьёзные, труднообъяснимые. Но всё-таки хочу просто порадоваться за Горшкова, Евгеньева, Солдатенкова, ну и Пиняев с Сергеевым нам не чужие. Приятно, что столько футболистов, прошедших «Крылья Советов», сыграли за сборную», — цитирует Осинькина Metaratings.ru.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2. Россияне ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу Облякова.

Коллектив Валерия Карпина в 2023 году четыре раза сыграл вничью в товарищеских матчах. Помимо Кении, сборная России не выявила победителя во встречах с Катаром (1:1), Ираном (1:1) и сборной Египта для игроков до 23 лет (1:1).

Ранее Карпин объяснил ничью сборной России в товарищеском матче с Кенией.