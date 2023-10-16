Агент Помазуна рассказал, что вратарь средне сыграл в матче России с Кенией

Алексей Сафонов, агент вратаря «Урала» Ильи Помазуна, прокомментировал дебют своего клиента за сборную России.

«Он заслужил сегодня сыграть. Илья с Кенией средне отыграл, он может лучше. Не вижу, в чём он виноват. Слава богу, обошлось без травм. Жалко Фомина, второй раз в сборной травму получает. У Помазуна сегодня не было бешеной работы и множества ударов», — цитирует Сафонова Metaratings.ru.

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2.

В составе национальной команды отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

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