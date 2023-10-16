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Сильянов — о ничьей с Кенией: пропустили два гола из-за дурацких ошибок

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Защитник сборной России Александр Сильянов высказался о ничьей в товарищеском матче с командой Кении.
Сильянов — о ничьей с Кенией: пропустили два гола из-за дурацких ошибок
  • РИА Новости

«Тяжело было даже больше из-за поля. Оно плохого качества, если честно. И пропустили два гола из-за дурацких ошибок. А так складывалось нормально, контролировали игру. Кенийцы сильные? Нормальные. Было принципиально забить и даже выиграть», — сказал Сильянов в эфире «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Спортивный центр отеля Титаник Мардан» завершилась со счётом 2:2.

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