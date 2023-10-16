Экс-глава ОКР Тягачёв обвинил Баха в несоблюдении требований Олимпийской хартии

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв высказал мнение касательно идеи Международного олимпийского комитета (МОК) переизбрать президента организации Томаса Баха.

«Бах не выполняет требования Олимпийской хартии и довёл до того, что американцы управляют им. Много лет знаю Баха и разочаровался в нём, поэтому я категорически против того, чтобы он был избран на третий срок. Пока президент МОК прислушивается к США и Великобритании, положение России не станет лучше», — цитирует Тягачёва РИА Новости.

15 октября сообщалось, что часть членов МОК предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания ещё на один срок действующего президента Баха.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Ранее Васильев высказал мнение, что МОК поразил вирус беззакония после идеи переизбрать Баха.