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Metaratings: «Спартак» отказался от приобретения нападающего сборной Анголы Нзола

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«Спартак» принял решение не подписывать нападающего сборной Анголы Мбала Нзола.
Metaratings: «Спартак» отказался от приобретения нападающего сборной Анголы Нзола
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как сообщает Metaratings.ru, посредники предлагали «Спартаку» подписать нападающего в летнее трансферное окно.

В сезоне 2023/24 футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах за «Фиорентину», забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Кержаков признался, что не представляет себя главным тренером московского «Спартака».

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