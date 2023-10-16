Metaratings: «Спартак» отказался от приобретения нападающего сборной Анголы Нзола

«Спартак» принял решение не подписывать нападающего сборной Анголы Мбала Нзола.

Как сообщает Metaratings.ru, посредники предлагали «Спартаку» подписать нападающего в летнее трансферное окно.

В сезоне 2023/24 футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах за «Фиорентину», забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Кержаков признался, что не представляет себя главным тренером московского «Спартака».