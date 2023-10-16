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Гаджиев — о побеге Распутько из «Шахтёра»: кто-то всегда должен стать первым

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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказал мнение, почему полузащитник украинского «Шахтёра» Александр Распутько покинул команду.
Гаджиев — о побеге Распутько из «Шахтёра»: кто-то всегда должен стать первым
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«В наше время возможно всё что угодно, тем более когда мы говорим об Украине. Поверьте, там находится достаточно большое число близких нам по духу людей, которые сопереживают России и поддерживают её.

Не исключаю, что со временем количество подобных ситуаций может начать расти. У наших народов слишком глубокие корни, и сохранять спокойствие становится всё сложнее, что мы увидели на примере Александра. Кто-то всегда должен подать пример и стать первым», — сказал Гаджиев RT.

Ранее Орещук исключил вероятность, что Распутько не мог продлить контракт с «Шахтёром».

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