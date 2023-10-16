Гаджиев — о побеге Распутько из «Шахтёра»: кто-то всегда должен стать первым

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказал мнение, почему полузащитник украинского «Шахтёра» Александр Распутько покинул команду.

«В наше время возможно всё что угодно, тем более когда мы говорим об Украине. Поверьте, там находится достаточно большое число близких нам по духу людей, которые сопереживают России и поддерживают её.

Не исключаю, что со временем количество подобных ситуаций может начать расти. У наших народов слишком глубокие корни, и сохранять спокойствие становится всё сложнее, что мы увидели на примере Александра. Кто-то всегда должен подать пример и стать первым», — сказал Гаджиев RT.

Ранее Орещук исключил вероятность, что Распутько не мог продлить контракт с «Шахтёром».