Гаджиев — о побеге Распутько из «Шахтёра»: кто-то всегда должен стать первым
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«В наше время возможно всё что угодно, тем более когда мы говорим об Украине. Поверьте, там находится достаточно большое число близких нам по духу людей, которые сопереживают России и поддерживают её.
Не исключаю, что со временем количество подобных ситуаций может начать расти. У наших народов слишком глубокие корни, и сохранять спокойствие становится всё сложнее, что мы увидели на примере Александра. Кто-то всегда должен подать пример и стать первым», — сказал Гаджиев RT.
Ранее Орещук исключил вероятность, что Распутько не мог продлить контракт с «Шахтёром».