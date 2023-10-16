Агент Головина выразил надежду, что полузащитник сыграет с «Метцем»
- AFP
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«Головин сейчас в расположении «Монако» и восстанавливается от травмы. Ему сейчас намного лучше. Надеемся, что он сыграет в предстоящем туре чемпионата Франции против «Метца», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
Немногим ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустит товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении.
В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл за команду в семи матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Головин подорожал до €30 млн.