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Агент Головина выразил надежду, что полузащитник сыграет с «Метцем»

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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, высказался о здоровье своего клиента.
Агент Головина выразил надежду, что полузащитник сыграет с «Метцем»
  • AFP
  • © Damien Meyer

«Головин сейчас в расположении «Монако» и восстанавливается от травмы. Ему сейчас намного лучше. Надеемся, что он сыграет в предстоящем туре чемпионата Франции против «Метца», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Немногим ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что Головин пропустит товарищеские матчи с командами Камеруна и Кении.

В текущем сезоне 27-летний футболист сыграл за команду в семи матчах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Головин подорожал до €30 млн.

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