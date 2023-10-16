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Орещук: Кордоба тащит на себе «Краснодар»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кого из игроков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) он бы выделил.
Орещук: Кордоба тащит на себе «Краснодар»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Наверное, Кордоба неплохой сезон проводит, тащит на себе «Краснодар». Без него «Краснодар» посыпется? Однозначно посыпется. Если Кордоба уйдёт, то им не видать золотых медалей как собственных ушей», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за команду в 15 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее гол Кордобы принёс «Краснодару» победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.

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