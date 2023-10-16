Орещук: Кордоба тащит на себе «Краснодар»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кого из игроков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) он бы выделил.

«Наверное, Кордоба неплохой сезон проводит, тащит на себе «Краснодар». Без него «Краснодар» посыпется? Однозначно посыпется. Если Кордоба уйдёт, то им не видать золотых медалей как собственных ушей», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В текущем сезоне 30-летний футболист сыграл за команду в 15 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее гол Кордобы принёс «Краснодару» победу над «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ.