Колосков: Промес на себе тащит кризисный «Спартак»

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение касательно игры нападающего «Спартака» Квинси Промеса в текущем сезоне РПЛ.

«Что касается лучшего игрока трети сезона, то это, безусловно, Промес. Многие молодые россияне и другие звёзды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный «Спартак». На сегодняшний день это сильнейший футболист нашей лиги», — цитирует Колоскова Sport24.

В сезоне-2023/24 Промес провёл за красно-белых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт действует до 2024 года.

«Спартак» по итогам 11 туров с 17 очками чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар» (27).

Ранее Кержаков признался, что не представляет себя главным тренером московского «Спартака».