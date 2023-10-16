Узнать больше

Колосков: Промес на себе тащит кризисный «Спартак»

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение касательно игры нападающего «Спартака» Квинси Промеса в текущем сезоне РПЛ.
Колосков: Промес на себе тащит кризисный «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Что касается лучшего игрока трети сезона, то это, безусловно, Промес. Многие молодые россияне и другие звёзды играют неровно, а голландец на себе тащит кризисный «Спартак». На сегодняшний день это сильнейший футболист нашей лиги», — цитирует Колоскова Sport24.

В сезоне-2023/24 Промес провёл за красно-белых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач. Его контракт действует до 2024 года.

«Спартак» по итогам 11 туров с 17 очками чемпионата России занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар» (27).

Ранее Кержаков признался, что не представляет себя главным тренером московского «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить