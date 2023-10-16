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Билялетдинов выделил работу Ивича и Осинькина на старте сезона РПЛ

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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов выделил работу главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на старте сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Билялетдинов выделил работу Ивича и Осинькина на старте сезона РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Кого мог бы выделить? Наверно, Ивич навскидку. Тренер «Крыльев» — тоже. До зимней паузы они могут хорошо докатиться на своих позициях, а когда будет подготовительная часть к заключительному отрезку чемпионата, могут возникнуть проблемы.

Я прогнозирую, что «Краснодар», может быть, как-то справится с этой ситуацией, но в «Крыльях» не уверен», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.ru.

По итогам 11 туров «Краснодар» набрал 27 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Крыльев» 21 очко и вторая позиция.

Ранее Ивич второй раз подряд признан тренером месяца в РПЛ.

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