RMC Sport: прокуратура начала расследование в отношении Аталя из-за поддержки Палестины
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Как сообщает RMC Sport, Аталь стал объектом предварительного расследования после публикации в социальных сетях.
15 октября стало известно, что Аталя могут выгнать из команды за поддержку Палестины.
Алжирский защитник выложил в соцсетях видео в поддержку Палестины, позднее игрок удалил пост.
7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.
Ранее «Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.