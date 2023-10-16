RMC Sport: прокуратура начала расследование в отношении Аталя из-за поддержки Палестины

Прокуратура Ниццы начала предварительное расследование касательно футболиста французского клуба Юсефа Аталя.

Как сообщает RMC Sport, Аталь стал объектом предварительного расследования после публикации в социальных сетях.

15 октября стало известно, что Аталя могут выгнать из команды за поддержку Палестины.

Алжирский защитник выложил в соцсетях видео в поддержку Палестины, позднее игрок удалил пост.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.