Узнать больше

RMC Sport: прокуратура начала расследование в отношении Аталя из-за поддержки Палестины

Короткая ссылка
Прокуратура Ниццы начала предварительное расследование касательно футболиста французского клуба Юсефа Аталя.
RMC Sport: прокуратура начала расследование в отношении Аталя из-за поддержки Палестины
  • globallookpress.com
  • © Panoramic/Keystone Press Agency

Как сообщает RMC Sport, Аталь стал объектом предварительного расследования после публикации в социальных сетях.

15 октября стало известно, что Аталя могут выгнать из команды за поддержку Палестины.

Алжирский защитник выложил в соцсетях видео в поддержку Палестины, позднее игрок удалил пост.

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа.

Ранее «Челси» выступил с заявлением в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить