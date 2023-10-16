Монсон объяснил, почему Махачев одержит победу в бою с Волкановски

Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон высказал мнение, почему российский чемпион UFC Ислам Махачев одержит победу над австралийцем Александером Волкановски.

«Это интересный бой. В таком состоянии тяжело выходить на поединок на коротком уведомлении за десять дней до боя. Поэтому думаю, что Ислам выиграет бой. Хотя и считаю, что это будет конкурентоспособно. Так что это будет хороший поединок, но думаю, что Ислам победит, — цитирует Монсона «Матч ТВ».

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева.