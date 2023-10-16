Стал известен файткард турнира TOP DOG 24
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В соглавном событии вечера Кантемир Калажоков встретится с представителем Казахстана Азаматом Еспаем. Также состоится бой между Исой Исаевым и Иваном Нушкиным. А Тимур Акаимов проведёт поединок с Ильясом Садыковым.
Полный файткард турнира:
Шахабидин Killer Егамов — Семён Набокин;
Гия «Людоед» Торчинава — Алексей «Старый» Репалов;
Руслан «Ярый» Алияров — Матвей «Южный» Тикиджиев;
Максим «Балу» Бармин — Николай «Учитель» Шевяков;
Александр «Малыш» Михаськов — Гази «Зохан» Газимагомедов;
Артак Саркисян — Максим «Мако» Савушкин;
Иван «Мастак» Нушкин — Иса «Тандовский» Исаев;
Ильяс BadBoy Садыков — Тимур «Доктор» Акаимов;
Азамат «Қаскыр» Еспай — Кантемир Калажоков;
Игорь «Гарри» Барабанов — Игорь «Имеля» Ионов.
Турнир состоится 22 октября в Vegas City Hall.
Ранее Фомичёв победил Жангоразова в главном поединке турнира TOP DOG 23.