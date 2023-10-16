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Стал известен файткард турнира TOP DOG 24

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Игорь «Имеля» Ионов и Игорь «Гарри» Барабанов сразятся в главном бою вечера TOP DOG 24.
Стал известен файткард турнира TOP DOG 24
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В соглавном событии вечера Кантемир Калажоков встретится с представителем Казахстана Азаматом Еспаем. Также состоится бой между Исой Исаевым и Иваном Нушкиным. А Тимур Акаимов проведёт поединок с Ильясом Садыковым.

Полный файткард турнира:

Шахабидин Killer Егамов — Семён Набокин;

Гия «Людоед» Торчинава — Алексей «Старый» Репалов;

Руслан «Ярый» Алияров — Матвей «Южный» Тикиджиев;

Максим «Балу» Бармин — Николай «Учитель» Шевяков;

Александр «Малыш» Михаськов — Гази «Зохан» Газимагомедов;

Артак Саркисян — Максим «Мако» Савушкин;

Иван «Мастак» Нушкин — Иса «Тандовский» Исаев;

Ильяс BadBoy Садыков — Тимур «Доктор» Акаимов;

Азамат «Қаскыр» Еспай — Кантемир Калажоков;

Игорь «Гарри» Барабанов — Игорь «Имеля» Ионов.

Турнир состоится 22 октября в Vegas City Hall.

Ранее Фомичёв победил Жангоразова в главном поединке турнира TOP DOG 23.

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