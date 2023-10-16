Богуславский поблагодарил за поддержку после победы в серии GT World Challenge Europe

Российский гонщик Akkodis ASP Тимур Богуславский прокомментировал победу в личном и командном зачёте мировой серии GT World Challenge Europe.

«Каждый этап чемпионата был уникальным и по-своему сложным, поскольку трассы не повторяются, они имеют свои конфигурации и особенности. В последних заездах мы столкнулись с поломкой коробки передач, но команда справилась с трудностями. Хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказал Богуславский.

Богуславский соревнуется в серии с 2019 года. В 2020 году он стал самым молодым чемпионом среди пилотов за всю историю турнира.

Ранее сообщалось, что Куцков первым из российских пилотов выиграл чемпионат мира по картингу.