Богуславский поблагодарил за поддержку после победы в серии GT World Challenge Europe
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
«Каждый этап чемпионата был уникальным и по-своему сложным, поскольку трассы не повторяются, они имеют свои конфигурации и особенности. В последних заездах мы столкнулись с поломкой коробки передач, но команда справилась с трудностями. Хочу поблагодарить всех за поддержку», — сказал Богуславский.
Богуславский соревнуется в серии с 2019 года. В 2020 году он стал самым молодым чемпионом среди пилотов за всю историю турнира.
Ранее сообщалось, что Куцков первым из российских пилотов выиграл чемпионат мира по картингу.