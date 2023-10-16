Российский гонщик Богуславский выиграл мировую серию GT World Challenge Europe

Российский гонщик Akkodis ASP Тимур Богуславский одержал победу в личном и командном зачёте мировой серии GT World Challenge Europe.

Экипаж Богуславского и итальянца Раффаэле Марчелло победил в шести из десяти гонок и стал абсолютным чемпионом серии. Богуславский возглавил рейтинг лучших пилотов GT World Challenge Europe 2023.

Богуславский, выступающий под нейтральным флагом, соревнуется в серии с 2019 года. В 2020 году он стал самым молодым чемпионом среди пилотов за всю историю турнира.

GT World Challenge — один из главных мировых турниров в классе спорткаров GT, созданных на основе серийных автомобилей.

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