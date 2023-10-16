Мамиашвили: МОК изменил Олимпийскую хартию ещё до выдвижения Баха на третий срок

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказал мнение касательно идеи Международного олимпийского комитета (МОК) переизбрать президента организации Томаса Баха.

«Хартию они изменили уже давно, когда допустили дискриминационное поведение по отношению к спортсменам. Что касается выдвижения Баха на третий срок, мы видим, что при принятии многих решений руководство МОК следует вовсе не внутренним убеждениям, а они навязаны извне», — приводит слова Мамиашвили РИА Новости.

15 октября сообщалось, что часть членов МОК предложили изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания ещё на один срок действующего президента Баха.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию Бах стал главой МОК в сентябре 2013-го. 10 марта 2021 года он был переизбран на новый четырёхлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.

Ранее сообщалось, что Васильев считает, что МОК поразил вирус беззакония после идеи переизбрать Баха.