Абубакар Нурмагомедов уверен в победе Махачева над Волкановски на турнире UFC
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«Ислам заслужил этот пояс. Он долгое время трудится. У него не было особых травм. Он хочет стать чемпионом и полностью заслужил этот титул. Уверен в его победе», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».
Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.
Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева.