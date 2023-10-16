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Абубакар Нурмагомедов уверен в победе Махачева над Волкановски на турнире UFC

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Российский боец Абубакар Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и австралийцем Александером Волкановски на турнире UFC.
Абубакар Нурмагомедов уверен в победе Махачева над Волкановски на турнире UFC
  • Gettyimages.ru
  • © Paul Kane

«Ислам заслужил этот пояс. Он долгое время трудится. У него не было особых травм. Он хочет стать чемпионом и полностью заслужил этот титул. Уверен в его победе», — цитирует Нурмагомедова «Матч ТВ».

Поединок Махачев — Волкановски возглавит турнир UFC 294. Изначально соперником россиянина должен был стать бразилец Чарльз Оливейра, который снялся с боя из-за травмы.

Бой пройдёт 21 октября на 294-м номерном турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что Волкановски без раздумий согласился на бой против Махачева.

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