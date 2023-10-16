В «Реал Сосьедад» сообщили о готовности Захаряна сыграть с «Мальоркой»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии российского полузащитника команды Арсена Захаряна перед матчем десятого тура чемпионата Испании с «Мальоркой».

«Он без проблем работает со своими товарищами. Он был готов до, и сейчас россиянин также полностью готов принять участие в ближайшем матче с «Мальоркой», — цитирует представителя клуба Sport24.

Напомним, что Захарян по медицинским показаниям пропустил несколько игр команды в Примере. В сезоне-2023/24 он принял участие в четырёх матчах, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Атлетико» в чемпионате Испании.