В «Реал Сосьедад» сообщили о готовности Захаряна сыграть с «Мальоркой»
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«Он без проблем работает со своими товарищами. Он был готов до, и сейчас россиянин также полностью готов принять участие в ближайшем матче с «Мальоркой», — цитирует представителя клуба Sport24.
Напомним, что Захарян по медицинским показаниям пропустил несколько игр команды в Примере. В сезоне-2023/24 он принял участие в четырёх матчах, но не отличился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Атлетико» в чемпионате Испании.