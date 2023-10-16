В программу Олимпиады-2028 включили пять новых видов спорта
- AFP
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16 октября предложение оргкомитета Олимпиады в США о включении в олимпийскую программу пяти новых видов спорта было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Мумбай.
Напомним, что Олимпиада в Лос‑Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года. Ближайшие летние игры состоятся в Париже — с 26 июля по 11 августа 2024-го.
Ранее сообщалось, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.