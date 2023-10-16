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В программу Олимпиады-2028 включили пять новых видов спорта

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Пять новых видов спорта включены в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
В программу Олимпиады-2028 включили пять новых видов спорта
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

16 октября предложение оргкомитета Олимпиады в США о включении в олимпийскую программу пяти новых видов спорта было принято на сессии Международного олимпийского комитета в Мумбай.

Напомним, что Олимпиада в Лос‑Анджелесе пройдёт с 14 по 30 июля 2028 года. Ближайшие летние игры состоятся в Париже — с 26 июля по 11 августа 2024-го.

Ранее сообщалось, что МОК будет согласовывать приглашение россиян на Олимпиаду-2024 с федерациями.

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